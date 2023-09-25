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На Луганском участке фронта ВСУ уничтожили за сутки два танка ВС РФ

25 сентября 2023, 10:24

На Луганском участке фронта ВСУ уничтожили за сутки два танка ВС РФ

За прошедшие сутки на Луганском участке фронта ВСУ уничтожены еще два танка ВС РФ, ликвидировано около 150 захватчиков. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

На Лимано-Купянском направлении за сутки, по его данным, уничтожены или повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, два миномета, три автомобиля, склад с БК и один БПЛА войск РФ.

«А еще там ликвидировано 145 оккупантов. Враг совершил 11 авиационных ударов и более 520 раз бил по позициям украинских защитников из артиллерии», — сказал Евлаш.

Кроме того он отметил, что вблизи Белогоровки ВС РФ активно применяют разные артиллерийские системы, ищут слабые места в обороне ВСУ.

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