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Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ — ISW

25 вересня 2023, 12:18

Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ — ISW

Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ. Фото: РИА Новости Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ. Фото: РИА Новости

Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав голові міноборони Росії Сергію Шойгу зупинити наступ Збройних сил України до жовтня 2023 року. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті з посиланням на інсайдерське джерело у Кремлі.

«Інсайдерське джерело в Кремлі стверджує, що Путін нібито дав міністру оборони РФ Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб покращити ситуацію на фронті, припинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції на велике місто», — йдеться у повідомленні.

Твердження інсайдера, якщо воно відповідає дійсності, може свідчити про те, що російське військове командування віддає накази про безперервні контратаки в надії змусити український контрнаступ завершитися, навіть ціною великих втрат для РФ.

Аналітики уточнили, що Володимир Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня, підкресливши два ключові та стійкі наративи: що українські війська не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону і що українські війська зазнають великих втрат в особовому складі та західній військовій техніці.

«Путін і Кремль представляють російські оборонні операції як великі перемоги на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю заявляти про ці операції як про окремі перемоги на тлі загальної відсутності російських успіхів на полі бою в інших регіонах», — зазначили у звіті.

В Інституті вивчення війни зазначають, що Путін, можливо, наказав російському військовому командуванню утримувати всі вихідні оборонні позиції Росії, щоб створити ілюзію того, що український контрнаступ не приніс жодного тактичного чи оперативного ефекту, незважаючи на значну підтримку Заходу.

«Проте ця інформаційна витівка може мати успіх у довгостроковій перспективі лише в тому випадку, якщо російські війська справді зможуть перешкодити українським силам прорватися та звільнити значні території», — резюмували аналітики.

Нагадаємо, минулої доби на Луганській ділянці фронту ЗСУ знищено ще два танки ЗС РФ , ліквідовано близько 150 загарбників.

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