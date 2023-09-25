В непризнанном Приднестровье обнаружили обломки ракеты С-300

Сегодня, 25 сентября, на территории непризнанного Приднестровья нашли обломки ракеты С-300. Об этом сообщает издание News Maker.



Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков отметил, что обломки ракеты упали на территории Приднестровья после ракетной атаки на Одесскую область.



«После взрыва, который слышали жители Кицкан, Тирасполя и Бендер примерно в час ночи, на территорию Приднестровья упали обломки ракеты С-300. Сам взрыв произошел в воздухе», — добавил Беляков.



По его словам, обломки упали на улице Юности в селе Кицканы в огород местного жителя. Пострадавших и повреждений нет.



«Боевая часть ракеты вошла в грунт, но не разорвалась», — подчеркнул он.

Приднестровье — регион Молдовы, который с 1992 года в результате конфликта контролируется непризнанной непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).



Напомним, 25 сентября во время ночной атаки ракетами и дронами войск РФ был значительно поврежден морской вокзал в центре Одессы.