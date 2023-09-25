У невизнаному Придністров'ї виявили уламки ракети С-300

Сьогодні, 25 вересня, на території невизнаного Придністров'я знайшли уламки ракети С-300. Про це повідомляє видання News Maker.



Співголова Об'єднаної контрольної комісії Олег Бєляков зазначив, що уламки ракети впали на території Придністров'я після ракетної атаки на Одеську область.



«Після вибуху, який чули жителі Кіцкан, Тирасполя та Бендер, приблизно о першій ночі, на територію Придністров'я впали уламки ракети С-300. Сам вибух стався у повітрі», — додав Бєляков.



За його словами, уламки впали на вулиці Юності у селі Кіцкани на город місцевого жителя. Постраждалих та пошкоджень немає.



«Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася», — наголосив він.

Придністров’я — регіон Молдови, який з 1992 року внаслідок конфлікту контролюється невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР).



Нагадаємо, 25 вересня під час нічної атаки ракетами та дронами військ РФ було значно пошкоджено морський вокзал у центрі Одеси.