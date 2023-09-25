В Одессе Россия атаковала морской вокзал в центре города

Гостиница при морском вокзале Одессы. Фото: Силы обороны юга

Во время ночной атаки ракетами и дронами войск РФ был значительно поврежден морской вокзал в центре Одессы. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.



Кроме того, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его потушили.



На опубликованных фото видно, что фасад гостиницы уничтожен.

Ракетами «Оникс» РФ разрушила зернохранилища.



В результате падения обломков повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также загорелась трава на открытых территориях.

Пожар ликвидирован.



Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.



Всего войска РФ атаковали Одесскую область 19 ударными дроноами Shahed-136/131, двумя сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и 12 крылатыми ракетами «Калибр».



19 «шахедов» и 11 «Калибров» сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.