Из-за удара дрона по аэродрому в Курской области погиб или был ранен командир 14-го авиаполка РФ — СМИ

В воскресенье, 24 сентября, беспилотник атаковал аэродром в Курской области РФ, ликвидировано и ранено руководство авиационного полка захватчиков. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки МО Украины.



По информации разведчиков, на аэродроме «Халино» («Курск-Восточный») дрон атаковал помещение, где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного авиаполка им. А. А. Жданова.



В результате атаки получили ранения или погибли:

Командир 14-го авиаполка и его заместитель;





Группа офицеров-авиаторов;





Работники аэродрома;





Представитель военной контрразведки ФСБ.

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