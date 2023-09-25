Через удар дрона по аеродрому в Курській області загинув або був поранений командир 14-го авіаполку РФ — ЗМІ

У неділю, 24 вересня, безпілотник атакував аеродром у Курській області РФ, ліквідовано та поранено керівництво авіаційного полку загарбників. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерело у Головному управлінні розвідки МО України.



За інформацією розвідників, на аеродромі «Халіно» («Курськ-Східний») дрон атакував приміщення, де знаходилося керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. А. А. Жданова.



Внаслідок атаки отримали поранення або загинули:

Командир 14-го авіаполку та його заступник;





Група офіцерів-авіаторів;





Працівники аеродрому;





Представник військової контррозвідки ФСБ.

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