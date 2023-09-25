В результате взрывов в оккупированном РФ Сорокино погибло два человека

В оккупированном РФ Сорокино (Краснодоне) Луганской области произошел взрыв на складе боеприпасов в районе завода «Юность», из-за чего погибло двое людей и еще трое получили ранения. Об этом ранее писали «Новости Донбасса».



В эфире пропагандистского канала «Россия24», военкор РФ отметил, что ВСУ нанесли удар по промышленному объекту. Как сообщалось ранее, утром в Краснодоне произошел удар по складу боеприпасов российских войск.



Это видно по кадрам очевидцев, на которых слышна вторичная детонация. Также об ударе по складу БК сообщали местные жители в соцсетях.



