Внаслідок вибухів в окупованому РФ Сорокиному загинуло двоє людей

В окупованому РФ Сорокіно (Краснодоні) Луганської області стався вибух на складі боєприпасів у районі заводу «Юність», через що загинуло двоє людей та ще троє отримали поранення. Про це раніше писали «Новини Донбасу».



В ефірі пропагандистського каналу «Росія24», військкор РФ зазначив, що ЗСУ завдали удару по промисловому об'єкту. Як повідомлялося раніше, вранці у Сорокине стався удар по складу боєприпасів російських військ.



Це видно з кадрів очевидців, на яких чутна вторинна детонація. Також про удар по складу БК повідомляли місцеві жителі у соцмережах.



