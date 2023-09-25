В Украину впервые приехала жена пленного оккупанта: «А я тебе говорила не уходить»

Жена приехала за российским военнопленным. Фото: Youtube

В Украину из России с помощью проекта «Хочу жить» приехала жена военнопленного российского военного, это первый подобный случай. Интервью с женщиной опубликовал журналист Владимир Золкин.



Женщину зовут Ирина, родом она из Красноярска. В Украину она попала из Молдовы, а туда приехала из Турции, где делала украинскую визу. Документы ей удалось подготовить через два дня. Вместе с собой женщина взяла двух дочерей от первого брака 7 и 10 лет. Детям о том, куда они едут, она не говорила, равно как и большинству знакомых.



«Мой уступок выходит за пределы понимания многих людей (в РФ. – Ред.). Опрошенные юристы все говорили, что это опасно. Советовали просить политическое убежище», – говорит она.



Муж Ирины Евгений попал на фронт по мобилизации в сентябре прошлого года, а в июле текущего года его пленили. Женщина увидела видео с ним в телеграм-каналах и вскоре с другими женщинами записала видео о ситуации, которую они выложили в ютубе.



По словам жены пленника, ролик привлек внимание российских силовиков. Ирина рассказала, что еще в начале вторжения смотрела российское телевидение и верила в пропагандистские нарративы, однако, когда начала получать информацию из альтернативных источников, то изменила мнение.



Женщина не планирует возвращаться в Россию, понимая последствия, впрочем, ее мужчина придерживается другого мнения.



«А я тебе говорила, не идти (в военкомат. – Ред.)… Тебе очень повезло, что ты в плен попал. Нам закрывают рот (в России. – Ред.). Говорят, надо сидеть и ждать обмена, но обменов нет. Если бы я видела, что есть обмены, то не приезжала. Обменов нет из-за российской стороны. Вы им не нужны, потому что вы приедете и будете рассказывать, что в плену вас не пытали, что к вам хорошо относились», – говорит она своему мужу.



Напомним, что в Силах специальных операций Украины рассказали, как с помощью снайперов взяли в плен 19 российских захватчиков.