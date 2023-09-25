В Україну вперше приїхала дружина полоненого окупанта: «А я тобі казала не йти»

Дружина приїхала за російським військовополоненим. Фото: Youtube

В Україну з Росії за допомогою проєкту «Хочу жити» приїхала дружина російського військовополоненого, це перший подібний випадок. Інтерв'ю з жінкою опублікував журналіст Володимир Золкін.



Жінку звуть Ірина, родом вона із Красноярська. В Україну вона потрапила із Молдови, а туди приїхала з Туреччини, де робила українську візу. Документи їй вдалося підготувати за два дні. Разом із собою жінка взяла двох доньок від першого шлюбу 7 та 10 років. Дітям про те, куди вони їдуть, вона не говорила, як і більшості знайомих.



«Мій вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей (у РФ. – Ред.). Опитані юристи усі казали, що це небезпечно. Радили просити політичного притулку», – каже вона.



Чоловік Ірини Євген потрапив на фронт з мобілізації у вересні минулого року, а у липні поточного року його полонили. Жінка побачила відео з ним у телеграм-каналах та незабаром з іншими жінками записала відео про ситуацію, яку вони виклали у ютубі.



За словами дружини бранця, ролик привернув увагу російських силовиків. Ірина розповіла, що ще на початку вторгнення дивилася російське телебачення і вірила в пропагандистські наративи, проте коли почала отримувати інформацію з альтернативних джерел, то змінила думку.



Жінка не планує повертатися до Росії, розуміючи наслідки, проте її чоловік дотримується іншої думки.



«А я тобі казала, не йти (у військкомат. – Ред.)… Тобі дуже пощастило, що ти в полон потрапив. Нам закривають рота (у Росії. – Ред.). Кажуть, треба сидіти й чекати на обмін, але обмінів немає. Якби я бачила, що є обміни, то не приїжджала б. Обмінів немає через російську сторону. Ви їм не потрібні, тому що ви приїдете і розповідатимете, що в полоні вас не катували, що до вас добре ставилися», – каже вона своєму чоловікові.



Нагадаємо, що у Силах спеціальних операцій України розповіли, як за допомогою снайперів взяли в полон 19 російських загарбників.