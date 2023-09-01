В ССО Украины рассказали, как на Луганском направлении взяли в плен 19 захватчиков

В Силах специальных операций Украины рассказали, как с помощью снайперов взяли в плен 19 российских захватчиков. Видео опубликовано на ресурсах ССО Украины.



«История снайперской пары 3 отдельного полка специального назначения об одном из эпизодов работы на Луганском направлении, когда вместе с пехотным подразделением, без единого выстрела взято в плен 19 оккупантов», — подписали сюжет военные.

Отмечается, что первых двух «заблудившихся» захватчиков снайперы ССО взяли во время поиска позиций для работы в районе Белогоровки, а на предварительном допросе пленные рассказали кто они, откуда, когда их будут менять и какие задачи у них стоят на данной позиции. В ССО Украины добавили, что благодаря этой информации Силам обороны удалось взять в плен 19 военнослужащих РФ и занять новые позиции на Белогоровском направлении.

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