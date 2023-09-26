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В Донецкой области погибло двое людей

26 сентября 2023, 08:16

В Донецкой области погибло двое людей

В селе Звановка, Бахмутского района Донецкой области, погибло двое жителей. Об этом сообщили в Донецкой военной администрации. 

В местной госадминистрации отмечается, что гражданские были убиты россиянами, однако не уточняется в результате чего погибли люди. 

Там также напомнили, что общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Звановке погибло двое жителей. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, россияне вчера днем, 25 сентября, обстреляли город Часов Яр – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки. 

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