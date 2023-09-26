На Донеччині загинуло двоє людей

У селі Званівка, Бахмутського району Донецької області, загинуло двоє мешканців. Про це повідомили у Донецькій військовій адміністрації.



У місцевій держадміністрації наголошується, що цивільних було вбито росіянами, проте не уточнюється внаслідок чого загинули люди.



Там також нагадали, що загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У Званівці загинуло двоє мешканців. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, росіяни вчора вдень, 25 вересня, обстріляли місто Часів Яр – снаряди потрапили як у приватний сектор, так і в район багатоповерхової забудови.