Оккупанты обстреляли центр Часового Яра

Повреждены по меньшей мере 4 частных и 3 многоквартирных дома, детсад. Фото: Донецкая ОВА

Россияне сегодня днем, 25 сентября, обстреляли город Часов Яр – снаряды попали как в частный сектор, так и в район многоэтажной застройки. О чем сообщили в Донецкой ОВА.

В результате обстрела повреждены 11 зданий. Фото: Донецкая ОВА

В результате обстрела повреждены по меньшей мере четыре частных и три многоквартирных дома, детсад, котельня и промышленное здание. Информация о пострадавших пока не поступала.

В результате обстрела повреждены 11 зданий. Фото: Донецкая ОВА

В результате обстрела повреждены 11 зданий. Фото: Донецкая ОВА

Ранее, оккупационные войска в течение 24 сентября обстреливали населенные пункты Луганской области.



