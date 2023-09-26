Ночью ударные БпЛА типа «Shahed» атаковали Одесскую область: пострадало двое людей

Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Фото: Оесская ОВА

В ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали объекты инфраструктуры ударными БпЛА типа «Shahed». Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



Силами ВС ВСУ зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА «Shahed-136/131».



По словам главы Одесской ОВА, в течение двух часов российские войска атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Силы противовоздушной обороны работали очень напряженно.



Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали.

Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Фото: Оесская ОВА

Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, шесть фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

Напомним, незаконная деятельность бывшего руководителя оборонного завода, которое специализировалось на сборке систем ПВО, привела к фактическому «разоружению» нескольких комплексов украинской противовоздушной обороны.