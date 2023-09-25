Экс-руководитель оборонного завода во Львове «разоружал» ПВО перед вторжением РФ

Незаконная деятельность бывшего руководителя оборонного завода, которое специализировалось на сборке систем ПВО, привела к фактическому «разоружению» нескольких комплексов украинской противовоздушной обороны на сумму почти 2,4 млн. бюджетных гривен. Про это сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным следователей, до начала 2022 года, фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации.



Затем он присваивал «списанные» детали, содержащие значительную часть драгоценных металлов. Бывшему начальнику оборонного предприятия предъявлено подозрение по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах. Обвиняемому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.