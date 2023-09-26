Вночі ударні БпЛА типу «Shahed» атакували Одеську область: постраждало двоє людей

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Фото: Оеська ОВА

У ніч на 26 вересня 2023 року російські окупанти атакували об'єкти інфраструктури ударними БпЛА типу Shahed. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Силами ЗС ЗСУ зафіксовано пуски 38 ударних БПЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ – РФ, мис Чауда – Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України знищено 26 ударних БПЛА «Shahed-136/131».



За словами голови Одеської ОВА, протягом двох годин російські війська атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали дуже напружено.



Більшість дронів збито. На жаль, в Ізмаїльському районі сталося потрапляння до припортової інфраструктури. Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другому з тяжкою травмою руки госпіталізували.

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Фото: Оеська ОВА

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, шість фур зайнялися. Пожежники ліквідували пожежі.

Нагадаємо, незаконна діяльність колишнього керівника оборонного заводу, що спеціалізувалося на збиранні систем ППО, призвела до фактичного «роззброєння» кількох комплексів української протиповітряної оборони.