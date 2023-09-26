ВСУ отбили атаки войск РФ в районах Авдеевки, Марьинки и Клещиевки

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях, отбиты пять атак ВС РФ в районе Клещиевки. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.



Он отметил, что на Авдеевском направлении украинские защитники отбили атаки ВС РФ в районах Авдеевки и Северного.

«Также противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки, где за прошедшие сутки совершил 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, противник пытался восстановить утраченное положение в районе Новомихайловки Донецкой области, но успеха не имел», — сказал Ковальчук.

На Бахмутском направлении, по его словам, украинские военные успешно отбили 5 атак противника в районе Клищеевки.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, у захватчиков потери в живой силе и технике, ВСУ закрепляются на занятых рубежах и истощают ВС РФ.

Всего за прошедшие сутки произошло, как рассказали в Генштабе, 25 боевых столкновений, захватчики нанесли 16 ракетных и 72 авиационных ударов, совершили 65 обстрелов из РСЗО, как по позициям ВСУ, так и по гражданским объектам.

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