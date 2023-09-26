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ЗСУ відбили атаки військ РФ у районах Авдіївки, Марʼїнки та Кліщіївки

26 вересня 2023, 08:58

ЗСУ відбили атаки військ РФ у районах Авдіївки, Марʼїнки та Кліщіївки

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, відбито п'ять атак ЗС РФ у районі Кліщіївки. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку українські захисники відбили атаки ЗС РФ у районах Авдіївки та Сєвєрного.

«Також противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки, де протягом минулої доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав», — сказав Ковальчук.

На Бахмутському напрямку, за його словами, українські військові успішно відбили 5 атак окупантів в районі Кліщіївки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступальну операцію, у загарбників втрати у живій силі та техніці, ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ЗС РФ.

Усього минулої доби сталося, як розповіли в Генштабі, 25 бойових зіткнень, загарбники завдали 16 ракетних і 72 авіаційних ударів, здійснили 65 обстрілів з РСЗВ, як по позиціям ЗСУ, так і по цивільним об'єктам.

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