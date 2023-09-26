Буданов рассказал о целях атак дронами территории РФ

Атаки дронов на территории РФ в основном нацелены на предприятия ракетной отрасли российского ВПК. Об этом рассказал в интервью с журналистом Максимом Бутченко глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.



Он отметил, что треть соответствующих предприятий расположена в европейской части РФ и «достижима для неизвестных беспилотников».



«Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам военно-промышленного комплекса РФ, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения», — заявил разведчик.

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