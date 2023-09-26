Буданов розповів про цілі атак дронами території РФ

Атаки дронів на території РФ переважно націлені на підприємства ракетної галузі російського ВПК. Про це розповів в інтерв'ю з журналістом Максимом Бутченком голова ГУР МОУ Кирило Буданов.



Він зазначив, що третина відповідних підприємств розташована в європейській частині РФ і «досяжна для невідомих безпілотників».



«Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об'єктах військово-промислового комплексу рф, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння», — заявив розвідник.

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