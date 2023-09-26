Из-за атаки временно не работает пункт пропуска между Украиной и Румынией

В результате ночной атаки по Одесской области не работает пункт пропуска «Орловка – Исакча» между Украиной и Румынией. Минобороны Румынии осудило атаки войск РФ на украинскую инфраструктуру. Заявление ведомства обнародовано в Twitter.



«Министерство в режиме реального времени отслеживало ситуацию в воздухе в районе государственной границы во время атак России минувшей ночью на некоторые объекты и элементы украинской гражданской инфраструктуры. Мы решительно осуждаем эти неоправданные и незаконные нападения», – говорится в сообщении.



В то же время, румынская служба «Радио Свобода» подтвердила со ссылкой на власти, что пограничный пункт в районе румынского городка Исакча с населением около 4500 человек закрыт из-за совершенной российской атаки по территории на украинское пограничье.



Движение на выезд перенаправлено на пункт пропуска в районе города Галац, сообщает румынская сторона.



«Пограничники ППР «Исакча» усиленно обслуживают транспортные средства на пункте въезда. Два парома, обеспечивающих переправу с одного берега Дуная на другой, стоят на якоре с румынской стороны», – отметили в береговой охране.



Также сообщается, что в контексте ударов на граничащей с Румынией украинской жители румынской пограничной страны пожаловались, что не были минувшей ночью извещены о потенциальной опасности через систему RO-ALERT. По сообщениям, на линию 112 поступило пять звонков, некоторые из жителей из района Исакчи, о звуках взрывов.



В Инспекции по чрезвычайным ситуациям сообщили, что решение о таких уведомлениях принимает Минобороны. В ведомстве, в свою очередь, заверили, что внимательно следят за воздушным пространством в районе границы с Украиной.



Ранее сегодня глава Объединенного пресс-центра сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что пункт пропуска «Орловка-Исакча» между Украиной и Румынией в Одесской области остановил свою работу из-за ночной атаки со стороны российских войск.



В Госпогранслужбе отметили, что на указанном пункте пропуска проходят меры по стабилизации.