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Через атаку тимчасово не працює пункт пропуску між Україною та Румунією

26 вересня 2023, 12:51

Через атаку тимчасово не працює пункт пропуску між Україною та Румунією

Внаслідок нічної атаки по Одеській області не працює пункт пропуску «Орлівка – Ісакча» між Україною та Румунією. Міноборони Румунії засудило атаки військ РФ на українську інфраструктуру Заява відомства оприлюднена у Twitter.

«Міністерство в режимі реального часу відслідковувало ситуацію в повітрі в районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі об'єкти та елементи української громадянської інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади», – йдеться у повідомленні.

У той же час, румунська служба «Радіо Свобода» підтвердила з посиланням на владу, що прикордонний пункт у районі румунського містечка Ісакча з населенням близько 4500 осіб закрито через скоєну російську атаку територією на українське прикордонне.

Рух на виїзд перенаправлено на пункт пропуску у районі міста Галац, повідомляє румунська сторона.

Прикордонники ППР «Ісакча» посилено обслуговують транспортні засоби на пункті в'їзду. Два пороми, які забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі з румунського боку», – зазначили у береговій охороні.

Також повідомляється, що в контексті ударів на кордоні з Румунією українські жителі румунської прикордонної країни поскаржилися, що не минулої ночі було повідомлено про потенційну небезпеку через систему RO-ALERT. За повідомленнями, на лінію 112 надійшло п'ять дзвінків, деякі з мешканців району Ісакчі, про звуки вибухів.

В Інспекції з надзвичайних ситуацій повідомили, що рішення про такі повідомлення ухвалює Міноборони. У відомстві у свою чергу запевнили, що уважно стежать за повітряним простором у районі кордону з Україною.

Раніше сьогодні голова Об'єднаного прес-центру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією на Одещині зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску проходять заходи щодо стабілізації.

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