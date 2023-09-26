Через атаку тимчасово не працює пункт пропуску між Україною та Румунією

Внаслідок нічної атаки по Одеській області не працює пункт пропуску «Орлівка – Ісакча» між Україною та Румунією. Міноборони Румунії засудило атаки військ РФ на українську інфраструктуру Заява відомства оприлюднена у Twitter.



«Міністерство в режимі реального часу відслідковувало ситуацію в повітрі в районі державного кордону під час атак Росії минулої ночі на деякі об'єкти та елементи української громадянської інфраструктури. Ми рішуче засуджуємо ці невиправдані та незаконні напади», – йдеться у повідомленні.



У той же час, румунська служба «Радіо Свобода» підтвердила з посиланням на владу, що прикордонний пункт у районі румунського містечка Ісакча з населенням близько 4500 осіб закрито через скоєну російську атаку територією на українське прикордонне.



Рух на виїзд перенаправлено на пункт пропуску у районі міста Галац, повідомляє румунська сторона.



Прикордонники ППР «Ісакча» посилено обслуговують транспортні засоби на пункті в'їзду. Два пороми, які забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі з румунського боку», – зазначили у береговій охороні.



Також повідомляється, що в контексті ударів на кордоні з Румунією українські жителі румунської прикордонної країни поскаржилися, що не минулої ночі було повідомлено про потенційну небезпеку через систему RO-ALERT. За повідомленнями, на лінію 112 надійшло п'ять дзвінків, деякі з мешканців району Ісакчі, про звуки вибухів.



В Інспекції з надзвичайних ситуацій повідомили, що рішення про такі повідомлення ухвалює Міноборони. У відомстві у свою чергу запевнили, що уважно стежать за повітряним простором у районі кордону з Україною.



Раніше сьогодні голова Об'єднаного прес-центру сил оборони «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що пункт пропуску «Орлівка-Ісакча» між Україною та Румунією на Одещині зупинив свою роботу через нічну атаку з боку російських військ.



У Держприкордонслужбі зазначили, що на вказаному пункті пропуску проходять заходи щодо стабілізації.