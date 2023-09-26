«Власти» Горловки хотят вывезти часть жителей: вместо них поселят оккупантов — ЦНС

«Власти» города Горловка, которая находится в составе непризнанной «ДНР», готовятся «эвакуировать» часть жителей. Об этом сообщили на сайте Центра национального сопротивления.



Отмечается, что оккупанты вывезут население Никитовского района Горловки, независимо от их желания. Граждан эвакуируют в Российскую Федерацию.



В Центре сопротивления добавили, что на место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных.



«Конечно, это подается как забота о населении, хотя де-факто это постановочное шоу в рамках создания пропагандистской картинки», — говорится в сообщении.



Напомним, из Угледара Донецкой области, который страдает от ежедневных обстрелов со стороны РФ, эвакуировали семью пенсионеров.