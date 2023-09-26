«Влада» Горлівки хоче вивезти частину мешканців: замість них поселять окупантів — ЦНС

«Влада» міста Горлівка, яка перебуває у складі невизнаної «ДНР», готується «евакуювати» частину жителів. Про це повідомили на сайті Центру національного спротиву.



Зазначається, що окупанти вивезуть населення Микитівського району Горлівки, незалежно від їхнього бажання. Громадян евакуюють до Російської Федерації.



У Центрі спротиву додали, що на місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових.



«Звичайно, це подається як турбота про населення, хоча де-факто — це шоу в рамках створення пропагандистської картинки», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, з Вугледара Донецької області, який страждає від щоденного обстрілу з боку РФ, евакуювали сім'ю пенсіонерів.