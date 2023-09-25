«Едва не попали под российский удар»: из Угледара эвакуировали семью, мужчина нуждался в медицинской помощи

Из Угледара Донецкой области, который страдает от ежедневных обстрелов со стороны РФ, эвакуировали семью пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.



«Микрорайон, где живет семья пенсионеров — полностью разрушен. Оккупанты бьют по нему управляемыми авиабомбами, превращая многоэтажки в груду камней», — говорится в сообщении.



В полиции отметили, что из-за постоянных обстрелов и подвальной жизни у 76-летнего мужчины обострилась болезнь — начали отказывать ноги.



«Полицейские прибыли за супругами, «поймав» момент затишья между обстрелами. По дороге едва не попали под удар, ведь въезд в город находится под огневым контролем врага. Эвакуация проходила в быстром темпе, чтобы экипаж не успели «засечь» россияне. Рейс прошел удачно», — отметили в пресс-службе.



Семья отправилась к дочери в Киевскую область, а именно — в поселок Бородянку.



Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты 23 сентября продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. В результате чего пострадал Угледар.