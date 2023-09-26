Взрывное устройство на электроподстанцию в Курской области сбросил дрон СБУ

В Курской области в результате сброса взрывчатки с дрона на электроподстанцию ряд населенных пунктов остались без света. По данным источников LIGA.net в СБУ, это был дрон украинской спецслужбы.



Отмечается, что именно дрон СБУ сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области, в результате чего без света осталось семь населенных пунктов.



«Россияне должны понимать — если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать», — заявил источник в СБУ.

Утром 26 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, отметил он.