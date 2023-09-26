Вибуховий пристрій на електропідстанцію у Курській області скинув дрон СБУ

У Курській області внаслідок скидання вибухівки з дрона на електропідстанцію низка населених пунктів залишилася без світла. За даними джерел LIGA.net у СБУ, це був дрон української спецслужби.



Зазначається, що саме дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області, внаслідок чого без світла залишилося сім населених пунктів.



«Росіяни мають розуміти — якщо вони збираються й надалі атакувати українські об'єкти енергетики, то отримуватимуть на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити», — заявило джерело у СБУ.

Вранці 26 вересня губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що у селі Снагость Коренівського району український безпілотник скинув вибуховий пристрій на електричну підстанцію. Аварійні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, як тільки дозволить ситуація, зазначив він.