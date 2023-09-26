ВСУ на Бахмутском направлении ликвидировали дивизион артиллерийских орудий оккупантов — Евлаш

На Бахмутском направлении украинские военнослужащие за один день уничтожили дивизион артиллерийских систем российских оккупантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в прямом эфире национального телемарафона «FREEDOM».



«Оккупанты 580 раз обстреляли наши окопы, четырежды использовали свою авиацию, также ликвидировали 171 оккупанта. Имеем урожайные плоды — дивизион артиллерийских орудий был уничтожен за один день», — сказал он.



Евлаш отметил, что Бахмутском направлении ситуация сейчас очень тяжелая, но инициатива сейчас на стороне ВСУ.



По его словам, есть успехи в районе Зайцево, Клещеевки, Одаровки и Ивановского, там наши защитники продолжают идти вперед, выбивая российских оккупантов с их позиции. Противник наносил удары из танков, СПГ, артиллерии по позициям наших сил.



Кроме того, начальник Восточной группировки уточнил, что украинские БПЛА точно выявляют цели, а разведка передает координаты.



Напомним, Вооруженные силы Украины в течение 24 сентября освободили еще 2 км на Бахмутском направлении и уничтожили десятки российских захватчиков.