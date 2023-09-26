ЗСУ на Бахмутському напрямі ліквідували дивізіон артилерійських знарядь окупантів — Євлаш

На Бахмутському напрямку українські військовослужбовці за один день знищили дивізіон артилерійських систем російських окупантів. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у прямому ефірі національного телемарафону «FREEDOM».



«Окупанти 580 разів обстріляли наші окопи, чотири рази використали свою авіацію, також ліквідували 171 окупанта. Маємо врожайні плоди — дивізіон артилерійських знарядь був знищений за один день», — сказав він.



Євлаш зазначив, що в Бахмутському напрямку ситуація зараз дуже важка, але ініціатива зараз на боці ЗСУ.



За його словами, є успіхи в районі Зайцевого, Кліщіївки, Одарівки та Івановського, там наші захисники продовжують йти вперед, вибиваючи російських окупантів із їхньої позиції. Противник завдавав ударів із танків, ЗПГ, артилерії по позиціях наших сил.



Крім того, начальник Східного угрупування уточнив, що українські БПЛА точно виявляють мету, а розвідка передає координати.



Нагадаємо, Збройні сили України протягом 24 вересня звільнили ще 2 км на Бахмутському напрямку та знищили десятки російських загарбників.