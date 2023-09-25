ВСУ освободили два километра на Бахмутском направлении

Вооруженные силы Украины в течение 24 сентября освободили еще 2 км на Бахмутском направлении и уничтожили десятки российских захватчиков. Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.



«Противник 511 раз обстреливал позиции украинских войск на Бахмутском направлении. В частности, 5 раз использовал авиацию, произошло 11 боевых столкновений. Нашим защитникам удалось ликвидировать 10 оккупантов. В полосе ответственности восточной группировки войск удалось сорвать 295 задач противника. Это и использование БПЛа и других связанных с радиосигналами. И удалось освободить в целом в зоне восточной группировки войск еще 2 километра нашей земли», — отметил он.



По его словам, еще 3 километра остается до трассы Бахмут-Горловка. Так, артиллерия, минометы, БПЛа наносят огневое поражение по транспорту, который передвигается по этой трассе.



«Эта дорога уже не может быть полностью безопасной, так, как это было раньше, для оккупантов. Поэтому им приходится использовать другие маршруты для вывоза и подвоза личного состава, бк, поставки разного в населенный пункт Бахмут, и усиление группировки на этом направлении. Поэтому сейчас идут тяжелые бои», — подчеркнул Евлаш.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время дискуссии с представителями американских СМИ в Вашингтоне пообещал освободить город Бахмут и два других ключевых украинских города от российской оккупации.