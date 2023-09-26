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В Минобразования рассказали, как будут поступать абитуриенты из оккупированных территорий в 2024 году

26 сентября 2023, 17:20

В Минобразования рассказали, как будут поступать абитуриенты из оккупированных территорий в 2024 году

Поступление в вузы для абитуриентов с оккупированных территорий будет осуществляться в 2024 году по собеседованию без национального мультипредметного теста (НМТ). Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий на пресс-конференции.

«Как и в прошлом году, в 2024 году будет возможно поступление по собеседованию для лиц, которые поступают из оккупированных территорий. Мы все надеемся, что еще оккупированных территорий на момент поступления не будет, но, если они останутся, что поступление с оккупированных территорий будет по собеседованию, а не по НМТ», — сказал он.

По его словам, такие абитуриенты должны будут обратиться в образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Директорка Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко также подчеркнула, что на оккупированных территориях ни НМТ, ни вступительные экзамены в магистратуру в 2024 году проводится не будут, так как невозможно обеспечить безопасность.

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