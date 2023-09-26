У Міносвіти розповіли, як вступатимуть абітурієнти з окупованих територій у 2024 році

Вступ до вишів для абітурієнтів з окупованих територій здійснюватиметься у 2024 році за співбесідою без національного мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Вінницький під час прес-конференції.



«Як і минулого року, у 2024 році буде можливий вступ за співбесідою для осіб, які надходять із окупованих територій. Ми всі сподіваємося, що ще окупованих територій на момент вступу не буде, але якщо вони залишаться, що надходження з окупованих територій буде співбесідою, а не НМТ», — сказав він.



За його словами, такі абітурієнти мають звернутися до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».



Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко також наголосила, що на окупованих територіях ні НМТ, ні вступні іспити до магістратури у 2024 році проводиться не будуть, оскільки неможливо забезпечити безпеку.