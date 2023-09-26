Россияне снова обстреляли Херсон, ранены три человека

Российские захватчики снова ударили по Херсону, в результате обстрела ранены три человека. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



«После обеда армия РФ снова ударила по Херсону. В результате обстрела повреждены человеческое жилье, автомобили, здание предприятия и т. д.», — говорится в сообщении.



Он отметил, что двум мужчинам, которые получили ранения, оказали необходимую помощь на месте. Еще одну пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.



Мрочко отметил, что к настоящему времени известно о шести раненых 26 сентября российскими военными в Херсоне. В результате утренних обстрелов Херсона были ранены три человека.



Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли шесть мирных жителей, еще десять получили ранения.



Жителей Херсонской области власти призывают временно эвакуироваться семьи с детьми.