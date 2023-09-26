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Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено троє людей

26 вересня 2023, 17:50

Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено троє людей

Російські загарбники знову вдарили по Херсону, внаслідок обстрілу поранено троє людей. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Після обіду армія РФ знову вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу пошкоджено людське житло, автомобілі, будівлю підприємства тощо», — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що двом чоловікам, які дістали поранення, надали необхідну допомогу на місці. Ще одну постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Мрочко зазначив, що наразі відомо про шість поранених 26 вересня російськими військовими в Херсоні. Внаслідок ранкових обстрілів Херсона було поранено троє людей.

Російські війська минулої доби 93 рази обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинули шість мирних жителів, ще десять отримали поранення.

Жителів Херсонської області влада закликає тимчасово евакуюватися сім'ї з дітьми.

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