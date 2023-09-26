Шойгу заявил, что в РФ есть «план деятельности» до 2025 года

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сегодня, 26 сентября, на заседании заявил о неком «плане деятельности», который рассчитан до 2025 года.



По его словам, российская армия продолжает наращивать мощь за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки военных.



«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — сказал он.



Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин приказал главе минобороны России Сергею Шойгу остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года.