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Шойгу заявил, что в РФ есть «план деятельности» до 2025 года

26 сентября 2023, 19:42

Шойгу заявил, что в РФ есть «план деятельности» до 2025 года

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сегодня, 26 сентября, на заседании заявил о неком «плане деятельности», который рассчитан до 2025 года.

По его словам, российская армия продолжает наращивать мощь за счет поставок современного оружия и совершенствования подготовки военных.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции. Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — сказал он.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете со ссылкой на инсайдерский источник в Кремле заявили, что президент Российской Федерации Владимир Путин приказал главе минобороны России Сергею Шойгу остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года. 

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