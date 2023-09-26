Шойгу заявив, що в РФ є «план діяльності» до 2025 року

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сьогодні, 26 вересня, на засіданні заявив про певний «план діяльності», який розрахований до 2025 року.



За його словами, російська армія продовжує нарощувати міць за рахунок постачання сучасної зброї та вдосконалення підготовки військових.



«У цих умовах продовжуємо нарощувати бойову міць Збройних сил, у тому числі за рахунок постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду спеціальної військової операції. Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей», — сказав він.



Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті з посиланням на інсайдерське джерело у Кремлі заявили, що президент Російської Федерації Володимир Путін наказав голові міноборони Росії Сергію Шойгу зупинити наступ Збройних сил України до жовтня 2023 року.