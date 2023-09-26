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ВСУ успешно отбили девять атак врага в районе Марьинки — Генштаб

26 сентября 2023, 20:59

ВСУ успешно отбили девять атак врага в районе Марьинки — Генштаб

Украинские военнослужащие за сутки успешно отбили девять атак россиян в районе Марьинки Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке сегодня, 26 сентября.

«На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области», — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник нанес авиационный удар неподалеку Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось более 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Благодатного, Старомайорского Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники стойко держат оборону и защищают нашу землю от оккупантов. Враг нанес авиационный удар у Клещеевки, Константиновки, Пивничного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Андреевка и Дружба Донецкой области. Противник наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские военнослужащие за один день уничтожили дивизион артиллерийских систем российских оккупантов.

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