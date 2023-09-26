ЗСУ успішно відбили дев'ять атак ворога в районі Мар'їнки — Генштаб

Українські військовослужбовці за добу успішно відбили дев'ять атак росіян у районі Мар'їнки Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні сьогодні, 26 вересня.



«На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар'їнки Донецької області», — йдеться у повідомленні.



У Генштабі зазначили, що противник завдав авіаційного удару неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало понад 10 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Георгіївка, Перемога, Новомихайлівка, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.



На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Урожайного, Благодатного, Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.



На Бахмутському напрямку наші захисники стійко тримають оборону та боронять нашу землю від окупантів. Ворог завдав авіаційного удару біля Кліщіївки, Костянтинівки, Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 25 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Андріївка та Дружба Донецької області. Противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.



На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.



Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку українські військовослужбовці за один день знищили дивізіон артилерійських систем російських окупантів.