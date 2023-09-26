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Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке

26 сентября 2023, 21:46

Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке

Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец

Заместитель начальника «Главного управления Росгвардии по ДНР» и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сегодня, 26 сентября, попал под обстрел в оккупированном Донецке. Об этом боевик сообщил в Telegram.

По его словам, было два прилета из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Сижу, никого не трогаю — два прилета хаймарсов. Мне говорили, что наши уже научились смещать точку попадания... Не на много, но хватило, чтобы не на голову. Кто изобрел этот способ — я выставляюсь. В очередной раз приходится менять место дислокации», — написал он.

На кадрах с места происшествия видна огромная воронка, а также изуродованные машины.

Кроме того, судя по всему Ходаковский попал под обстрел недалеко от Донецкого металлургического завода в Ленинском районе. Об этой атаке сегодня писало «СЦКК ДНР».

Если внимательно присмотреться на фото Ходаковского и видео «СЦКК ДНР», то можно увидеть, что воронка от ракеты и черный забор абсолютно одинаковы.

Так, в «СЦКК ДНР» днем написали, что якобы украинские военные атаковали Донецк из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п Доброполье, из РСЗО HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры и автотранспортных средств на административной территории района. К счастью, обошлось без жертв», — заявили в «СЦКК ДНР».

Однако не указали, что Ходаковский попал под обстрел.

Александр Ходаковский в 2014 году организовал подразделение боевиков «Восток», участвовал в боевых действиях против украинских сил. С 16 мая по 16 июля 2014 года был «министром государственной безопасности ДНР». С 13 ноября 2014 по 13 марта 2015 года — «секретарь Совета безопасности ДНР». В этом году назначен на должность заместителя начальника «Главного управления Росгвардии по ДНР». 

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