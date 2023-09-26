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Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку

26 вересня 2023, 21:46

Бойовик «ДНР» Ходаковський потрапив під обстріл у Донецьку

Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець Ходаковський потрапив під обстріл. Фото: Московський комсомолець

Заступник начальника «Головного управління Росгвардії з ДНР» та командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський сьогодні, 26 вересня, потрапив під обстріл в окупованому Донецьку. Про це бойовик повідомив у Telegram.

За його словами, було два прильоти із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

«Сиджу, нікого не чіпаю — два прильоти хаймарсів. Мені казали, що наші вже навчилися зміщувати точку влучення... Не багато, але вистачило, щоб не на голову. Хто винайшов цей спосіб, я виставляюся. Вкотре доводиться міняти місце дислокації», — написав він.



На кадрах з місця події видно величезну вирву, а також понівечені машини.

Крім того, судячи з усього, Ходаковський потрапив під обстріл неподалік Донецького металургійного заводу в Ленінському районі. Про цю атаку сьогодні писало «СЦКК ДНР».

Якщо уважно придивитися на фото Ходаківського та відео «СЦКК ДНР», то можна побачити, що вирва від ракети та чорна огорожа абсолютно однакові.

Так, у «СЦКК ДНР» вдень написали, що нібито українські військові атакували Донецьк із РСЗВ HIMARS із застосуванням ракет М-31.

«Противник вів вогонь зі своїх позицій, розташованих у районі н.п. Добропілля, з РСЗВ HIMARS із застосуванням ракет М-31 (уламкова). Зафіксовано ушкодження об'єктів цивільної інфраструктури та автотранспортних засобів на адміністративній території району. На щастя, обійшлося без жертв», - заявили у «СЦКК ДНР».

Проте не зазначили, що Ходаковський потрапив під обстріл.

Олександр Ходаковський у 2014 році організував підрозділ бойовиків «Восток», брав участь у бойових діях проти українських сил. З 16 травня до 16 липня 2014 року був «міністром державної безпеки ДНР». З 13 листопада 2014 року по 13 березня 2015 року — «секретар Ради безпеки ДНР». Цього року призначено на посаду заступника начальника «Головного управління Росгвардії з ДНР». 

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