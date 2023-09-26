Владимир Зеленский назначил Андрея Шевченко своим внештатным советником

Зеленский назначил Шевченко своим внештатным советником. Фото: Андрей Шевченко Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего тренера сборной Украины и украинского футболиста Андрея Шевченко своим советником. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.



«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», — говорится в указе №589/2023.



Справка



Андрей Шевченко является легендой украинского футбола. В свое время был игроком таких футбольных клубов — «Динамо», «Челси» и «Милана». В декабре 2004 года Андрей Шевченко был награжден «Золотым мячом» как лучший игрок в Европе.

Украинский спортсмен в 2016 году стал тренером сборной Украины. В финальной стадии чемпионата Европы 2020 национальная команда дошла до 1/4 финала, что является лучшим выступлением сборной в истории участия на ЧЕ.