Володимир Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм позаштатним радником

Зеленський призначив Шевченка своїм позаштатним радником. Фото: Андрій Шевченко Instagram

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього тренера збірної України та українського футболіста Андрія Шевченка своїм радником. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.



«Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)», — йдеться в указі №589/2023.



Довідка



Андрій Шевченко є легендою українського футболу. Свого часу був гравцем таких футбольних клубів – «Динамо», «Челсі» та «Мілана». У грудні 2004 року Андрій Шевченко був нагороджений «Золотим м'ячем» як найкращий гравець у Європі.

Український спортсмен у 2016 році став тренером збірної України. У фінальній стадії чемпіонату Європи 2020 року національна команда дійшла до 1/4 фіналу, що є найкращим виступом збірної в історії участі на ЧЄ.