Войска РФ из авиации ударили по Надежде и Новоегоровке Луганской области

Во время подготовке к штурмам ВС РФ значительный акцент делают на авиации, вдоль линии фронта на Луганщине применяя и самолеты, и вертолеты. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«Только за вчера удары с неба были нанесены по Надежде и Новоегоровке. Артиллерийские обстрелы остаются на том же уровне — враг ее использует в среднем от 400 до 600 раз в сутки. Во вторник россияне вели обстрел Макеевки, Невского и Белогоровки», — написал он.

В ОВА также рассказали, что спустя полтора года после захвата Рубежного там начали говорить о возможном восстановлении поврежденных многоэтажек. Отмечается, что никаких «показательных» ремонтов в этом городе не происходило даже перед так называемыми «первыми выборами». По данным Лысогора, местным жителям захватчики предложили отремонтировать свои дома собственноручно, в так называемой «администрации» могут выдать доски, гвозди и шифер в ограниченном количестве.

Глава Луганской ОВА напомнил, что жители Рубежного, как и северодончане и жители Лисичанска, живут без мобильной связи и интернета, а ближайшее место, откуда можно позвонить находится в Варваровке.

«Недовольны положением дел в городе не только работники водоканала, но и других предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Те, кто устроился туда в этом году, еще не видели ни одной зарплаты», — рассказал Лысогор.

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