Війська РФ з авіації вдарили по Надії та Новоєгорівці Луганської області

Під час підготовки до штурмів ЗС РФ значний акцент роблять на авіації, вздовж лінії фронту на Луганщині застосовуючи і літаки, і гелікоптери. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«Тільки за учора удари з неба були нанесені по Надії та Новоєгорівці. Артилерійські обстріли залишаються на тому ж рівні — ворог її використовує у середньому від 400 до 600 разів на добу. У вівторок росіяни вели обстріл Макіївки, Невського та Білогорівки», — написав він.

В ОВА також розповіли, що за півтора року після захоплення Рубіжного там почали говорити про можливе відновлення пошкоджених багатоповерхівок. Зазначається, що жодних «показових» ремонтів у цьому місті не відбувалося навіть перед так званими «першими виборами». За даними Лисогора, місцевим жителям загарбники запропонували відремонтувати свої будинки власноруч, у так званій «адміністрації» можуть видати дошки, цвяхи та шифер в обмеженій кількості.

Глава Луганської ОВА нагадав, що жителі Рубіжного, як і сєвєродончани та жителі Лисичанська, живуть без мобільного зв'язку та інтернету, а найближче місце, звідки можна зателефонувати, знаходиться у Варварівці.

«Невдоволені станом справ в місті не тільки працівники водоканалу, а й інших підприємств житлово-комунального господарства. Ті, хто влаштувався туди цьогоріч, ще не бачили жодної зарплати», — розповів Лисогор.

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