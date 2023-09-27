«ДНР»: в результате атаки на Донецк один мужчина погиб, еще двое гражданских получили ранения

Так называемый глава временного оккупированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сегодняшнего обстрела в Донецке один мужчина погиб, двое гражданских травмированы. Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале.



«По дополнительной информации при обстреле Кировского района ранение получила женщина 1960 года рождения, также погиб мужчина 1960 года рождения», — написал он.



Также, по его словам, в Петровском районе по ул. Петровского повреждена машина-мусоровоз. Ранен водитель 1984 года рождения.



Напомним, ранее мы писали, что 27 сентября во временно оккупированном Донецке произошел обстрел, снаряд разрушил крышу дома.