«ДНР»: внаслідок атаки на Донецьк один чоловік загинув, ще двоє цивільних дістали поранення

Так званий голова тимчасового окупованого Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу в Донецьку один чоловік загинув, ще двох цивільних травмовано. Відповідну заяву зробив у своєму Telegram-каналі.



«За додатковою інформацією під час обстрілу Кіровського району поранення отримала жінка 1960 року народження, також загинув чоловік 1960 року народження», — написав він.



Також, за його словами, у Петрівському районі на вул. Петровського пошкоджено машину-сміттєвоз. Поранено водія 1984 року нарождення.



Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 вересня у тимчасово окупованому Донецьку стався обстріл, снаряд зруйнував дах будинку.