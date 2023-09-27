«ДНР»: в оккупированном Донецке снаряд пробил крышу жилого дома — под завалами люди

Произошел обстрел в Донецке. Фото: Типичный Донецк

Сегодня, 27 сентября, во временно оккупированном Донецке произошел обстрел, снаряд разрушил крышу дома, под завалами есть раненые. Об этом сообщил так называемый глава группировки «ДНР» Алексей Кулемзин.



«В результате обстрела Кировского района по улице Михайловского произошло прямое попадание снаряда в крышу жилого дома, в результате чего обрушилось перекрытие. Под завалами есть пострадавшие», — написал он.

Напомним, во временно оккупированном Россией Донецке 25 сентября произошел обстрел. В результате атаки погиб мужчина.