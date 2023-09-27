Наемники российской ЧВК «Вагнера» вернулись на фронт на Восток Украины — ВСУ

Остатки российской ЧВК «Вагнера», около 500 наемников, вернулись на фронт для боев против Украины. Об этом «РБК-Украина» рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.



Он отметил, что российское командование планирует задействовать «вагнерцев» в войне против ВСУ.

«Мы подтверждаем, что «вагнеровцы» присутствуют на территории Восточной группировки войск. Это военнослужащие ЧВК «Вагнера», которые были на территории Беларуси. Сейчас там расформировывают их лагеря. Их там было около 8 тысяч. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а кто-то перезаключает контракты с министерством обороны РФ и возвращается сюда, на Восток Украины для принятия участия в боевых действиях — и как инструкторы, и как военнослужащие», — заявили в ВСУ.



Речь идет об остатках ЧВК «Вагнера», их около 500 человек, которые, по оценке Евлаша, существенной угрозы, такой, как раньше, нести не будут, «поскольку нет их главного главаря Пригожина». В тоже время в ВСУ заявили, что боевики этой частной военной компании действительно являются одними из самых подготовленных в российской армии.

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